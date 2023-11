Le Real Madrid en colle cinq à Valence

Real Madrid 5-1 Valence

Buts : Carvajal (3e) et Vinícius Júnior (42e et 49e) et Rodrygo (50e et 84e) pour les Merengues // Hugo Duro (88e) pour le VCF

À Santiago-Bernabéu ce samedi soir, le Real Madrid a écarté Valence (5-1), pour revenir à deux points du leader Gérone.

Et les Merengues n’auront pas perdu de temps, emmenés par Dani Carvajal. Lancé dans la profondeur par Toni Kroos, le latéral droit à en effet réussi son contrôle aérien vers l’intérieur, avant de placer une belle volée du gauche (1-0, 3e). Dans la foulée, Vinícius Júnior a entamé son festival d’accélération, en travaillant la défense valencienne sur chaque couloir, avant d’être contré par le pied de Gabriel Paulista (16e) ou le petit filet extérieur (17e). Le Brésilien est finalement récompensé sur un centre rasant de Rodrygo, poussé au fond d’un plongeon de la poitrine (2-0, 42e).

En face, Valence a pourtant eu les situations nécessaires, avec Hugo Duro notamment, toutes stoppées par Andriy Lunin. Et à force de rater, Vinícius Júnior en a de nouveau profité, avec une frappe au sol, premier poteau (3-0, 49e). Un avantage un peu plus creusé avec Rodrygo, servi par la mauvaise relance de Mamardashvili dans ses pieds et à la conclusion en face-à-face (4-0, 50e), puis d’un tir croisé trop puissant (5-0, 84e). Duro a réduit la marque avec une jolie volée (5-1, 88e). Mais pas de tremblement pour la Maison-Blanche.

Real Madrid (4-3-3) : Lunin – Carvajal (Paz, 82e), Nacho, Alaba, Mendy (Fran García, 71e)- Camavinga, Kroos, Valverde (Modrić, 60e), Brahim Díaz (Lucas Vázquez, 71e), Rodrygo Vinícius Júnior (Joselu, 82e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Valence (4-5-1) : Mamardashvili – Correia (Foulquier, 55e), Mosquera, Gabriel Paulista, Gayá (Gasiorowski, 55e) – Pepelu (Yaremchuk, 70e), Javi Guerra, Fran Pérez (Hugo Gonzàlez, 70e), Diego López, Canós Guillamón, 64e)- Hugo Duro. Entraîneur : Rubén Baraja

