Le PSG dompte Lille

Paris Saint-Germain 3-1 Lille OSC

Buts : Ramos (10e), Alexsandro CSC (17e) et Kolo Muani (80e) pour le PSG // Yazıcı (6e) pour le LOSC

Avant que la Ligue des champions et la double confrontation contre la Real Sociedad ne viennent hanter son actualité pour les trois prochaines semaines, le PSG a continué de faire sa loi sur la scène nationale en s’imposant à domicile contre Lille (3-1). Sans Kylian Mbappé, resté sur le banc tout au long de la rencontre, et avec une équipe remaniée, ce qui n’aura pas permis au LOSC d’espérer mieux qu’une défaite après son élimination de la Coupe de France à Lyon trois jours plus tôt. Ce Paris Saint-Germain est bel et bien seul au monde en Ligue 1.

Dembélé de gala, Alexsandro cata

Le gros pressing d’entrée des Parisiens laissait penser que l’idée était de ne pas laisser les Lillois prendre le ballon et la confiance, tout en les gênant à la première relance. Ce sont pourtant les Nordistes qui ont choisi de piquer vite et fort. Tiago Santos, notamment, qui a fait danser le pauvre Lucas Beraldo côté droit, avant de centrer et de voir le cuir mal renvoyé par Fabián Ruiz profiter à Yusuf Yazıcı, dont l’enchaînement contrôle frappe du pied gauche n’a laissé aucune chance à Keylor Navas (0-1, 6e), titulaire dans les bois parisiens ce samedi soir. Un départ idéal pour les visiteurs, qui ont conservé leurs mauvaises habitudes pour permettre à Paris de se remettre la tête à l’endroit rapidement : faire des cadeaux à l’adversaire. Surpris par le pressing d’Ousmane Dembélé et de Ruiz, Alexsandro a perdu le ballon, laissant l’international français servir parfaitement Gonçalos Ramos, qui a égalisé dans le but vide (1-1, 10e). Le défenseur brésilien a été malheureux une seconde fois, déviant légèrement un centre enroulé de Ruiz et trompant Chevalier (2-1, 17e) pour mettre le PSG devant, alors que Dembouz avait encore fait un bon boulot à l’origine de l’action.

Paris trop tranquille

Une façon de se rendre la vie un peu plus facile après avoir concédé l’ouverture du score et de faire douter des Dogues plombés par les erreurs techniques et les incompréhensions, à l’image d’une relance hasardeuse de Chevalier plein axe ou d’un coup de gueule de Nabil Bentaleb, dos au jeu pendant une action en cours. Il y a eu de la colère, aussi, avec un avertissement pour Paulo Fonseca sur son banc, et surtout un Dembélé des grands soirs. Le champion du monde a régalé la foule en calant un petit pont à Tiago Santos et s’est amusé côté gauche, cette fois, pour trouver Marco Asensio, qui a buté sur le pied de Chevalier. Les rares incursions lilloises n’ont pas abouti jusqu’à la pause et la fin de l’entracte a été animée en tribunes, où le Collectif Ultras Paris a rappelé que le PSG ne pouvait pas quitter le Parc des Princes, tout en se payant pendant cinq minutes Anne Hidalgo, la maire de Paris. Et côté terrain ? La bande de Luis Enrique s’est montrée la plus dangereuse. Randal Kolo Muani et Ruiz ne se sont pas compris, avant que le premier ne se retrouve dans un choc avec Alexsandro, puis Nordi Mukiele est tombé sur Chevalier.

Le LOSC a bien tenté de se rebiffer, mais il a encore manqué de justesse dans les derniers mètres et de beaucoup de choses en général. Sans la possession, Paris est resté serein et solide, Beraldo ou encore Danilo Pereira éteignant les approches d’Edon Zhegrova ou d’Angel Gomes. Les multiples changements des deux côtés (dont un triple à Lille avec l’entrée de Jonathan David) n’ont pas aidé la rencontre à gagner en rythme ni en folie. Il y a eu un peu de vie, quand même, Navas restant tranquille sur une frappe dévissée de Tiago Santos et Chevalier signant une parade peu académique pour frustrer un peu plus Kolo Muani. Ce dernier a fini par obtenir ce qu’il cherchait : un but. Comment ? En se retrouvant au bon endroit, à deux mètres de la cage, pour passer devant Tiago Santos et profiter du formidable travail de Bradley Barcola (3-1, 80e). Yazıcı venait pourtant de manquer d’égaliser, et la partie s’est débridée après le break, Barcola alertant Chevalier, Manuel Ugarte récoltant des acclamations pour son tacle bien senti devant Haraldsson et Mukiele repoussant l’ultime tentative de Rémy Cabella. On ne sait pas si le PSG est prêt pour retrouver la Ligue des champions, mais on sait déjà qu’il sera champion de France en mai prochain.

PSG (4-3-3) : Navas – Mukiele, Danilo, L. Hernandez (Hakimi, 69e), Beraldo – Ruiz (Vitinha, 62e), Ugarte, Asensio – O. Dembélé (Barcola, 62e), Ramos (Zaïre-Emery, 74e), Kolo Muani. Entraîneur : Luis Enrique.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily – Bentaleb, André (David, 67e) – Zhegrova (Ounas, 67e), Gomes, Gudmundsson (Cabella, 67e) – Yazıcı (Haraldsson, 81e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez la victoire du PSG contre Lille (3-1)