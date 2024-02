Lilian Brassier s'en veut pour sa faute sur Kylian Mbappé

À une semaine du retour de la Ligue des champions, le Parc des Princes a retenu son souffle.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Brest en huitièmes de finale de Coupe de France (3-1). Auteur d’un but et d’un match plein, Kylian Mbappé a toutefois offert des sueurs froides aux supporters parisiens. À la 69e minute, Lilian Brassier est intervenu franchement en retard sur le Parisien, faisant dangereusement tourner sa cheville. Plutôt que de l’exclure directement, l’arbitre a adressé un second carton jaune au Brestois. Mbappé a heureusement su s’en relever pour terminer la rencontre.

Ouille la cheville de Mbappe 😟😟😟 pic.twitter.com/7g22M5q6ay — DidierRoustan (@DidierRoustan) February 7, 2024

En conférence de presse d’après-match, Luis Enrique s’est exprimé sur l’état de la cheville de son attaquant vedette : « La vérité est que je n’ai aucune nouvelle. Les médecins l’observeront jeudi. Il a pris un gros coup à la cheville, mais il a pu finir le match, et je ne crois pas que ce soit très grave. » Brassier, lui, a tenu à s’excuser au micro de France Bleu Breizh Izel pour son geste inconsidéré : « Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté. »

Tout est bien qui devrait finir bien.

Pour Éric Roy, le PSG est « prêt » pour la Real Sociedad