Yusuf Yazici victime d’un home-jacking

Vainqueur face à Strasbourg dimanche, le LOSC prépare actuellement son déplacement à Monaco, pour l’un des sommets de cette fin de saison. Pour Yusuf Yazici, cet avant match a été quelque peu tronqué par un malheureux home-jacking lundi après-midi. C’est vers 15h30 que la maison du Lillois aurait failli être visitée par des voleurs, à Marcq-en-Baroeul. L’attaquant a entendu des coups de marteau sur sa porte lorsqu’il a appelé la police. Tandis que les voleurs n’ont pas réussi à forcer la porte, ils ont été arrêtés par les forces de l’ordre, arrivées à temps sur les lieux.

C’est la troisième fois que le joueur est victime d’un tel acte depuis son arrivée en 2019, après décembre 2020 et décembre 2023. Sauf que voilà que la situation a pris une nouvelle tournure, puisqu’il était pour la première fois présent à son domicile au moment des faits. Selon un proche et des propos partagés par la Voix du Nord, le Turc serait « sous le choc ». Buteur jeudi dernier contre Aston Villa, il a partagé son exaspération sur son compte Instagram, accompagnant sa story d’un « Again and again and again… » (encore et encore et encore…), qui parle pour lui-même.

En fin de contrat, voilà qui devrait lui donner envie de partir le plus rapidement possible de la région.