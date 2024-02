PSG-Lille : Des banderoles et des chants visant Anne Hidalgo et le départ du Parc

Anne Hidalgo n’a pas besoin d’un sondage de popularité dans les travées du Parc.

Alors que le torchon brûle entre le PSG et la mairie de Paris concernant le Parc des Princes, le Collectif Ultras Paris (CUP) a profité de la réception du LOSC ce samedi pour faire passer ses messages. Quelques minutes après la mi-temps, le CUP a donc dévoilé quelques banderoles. « Sans le PSG le Parc n’a plus de prince / Hidalgo tue Paris et sa magie / Un stade créé pour le peuple / Récupéré par les politiques », pouvait-on lire. Pendant le déploiement de ces banderoles, des chants visant la maire de Paris sont descendus de la tribune Auteuil. Autant dire que ce n’était pas pour chanter ses louanges. Michel Montana, le speaker de l’enceinte, a même dû prendre son micro et faire une annonce, afin d’inciter le virage à arrêter ses invectives.

« Sans le PSG le parc n’a plus de prince » « Hidalgo tue Paris et sa magie » Les banderoles du CUP ce soir. #PSGLOSC pic.twitter.com/wQGYqaB2Ud — 𝒀𝑨𝑺𝑬𝑬𝑵 🇩🇿 (@YaseenPvris) February 10, 2024

Verra-t-on une tribune Hidalgo dans le nouvel écrin du PSG ?

Le PSG dompte Lille