1015 jours après, Mateu Morey retrouve les terrains

Toujours y croire.

À la fin de la rencontre entre Dortmund et Fribourg samedi, largement remportée par le BvB (3-0), le Signal Iduna Park a rendu un vibrant hommage à Mateu Morey. Entré en jeu à la 88e minute, le jeune latéral droit espagnol de 25 ans n’avait pas joué la moindre minute avec l’actuel quatrième de la Bundesliga depuis le mois de mai 2021 soit 1015 jours.

C’est la fin d’un (très) long calvaire pour Morey : après avoir porté les couleurs de Majorque et de la Masia, il rejoint le Barça B, avec qui il se déchire le ménisque lors de la préparation estivale en 2018. À peine revenu de cette première blessure, qui l’a éloigné des terrains pendant plus de huit mois, ce dernier subit cette fois une déchirure des ligaments du genou. Malgré cet énième coup dur, le Borussia mise sur lui et l’engage lors de l’été 2019. Les galères ne s’arrêtent pas là car après une blessure à l’épaule, l’Espagnol commence à glaner du temps de jeu avec le BvB avant de se blesser gravement au ligament croisé, l’éloignant des terrains pendant plus d’un an. Hier, le latéral droit, enfin épargné par ses innombrables pépins physiques, a disputé son 30e match avec Dortmund.

Espérons pour lui que c’est le début d’une longue série.

