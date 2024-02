L’Inter et Marcus Thuram éteignent la Roma

AS Roma 2-4 Inter

Buts : Mancini (28e) et El Shaarawy (44e) pour les Giallorossi // Acerbi (17e), Thuram (49e), Angeliño (56e, CSC) et Bastoni (90+3e) pour les Nerazzurri.

Fin de série pour Daniele de Rossi.

Même au Stadio Olimpico, même face à cette Roma relancée depuis l’arrivée de Daniele de Rossi, même sous une pluie diluvienne, même menée, l’Inter a la réponse. Les leaders de Serie A ont frappé un grand coup en s’imposant ce samedi dans la capitale italienne. Si Francesco Acerbi avait ouvert le score de la tête, les locaux ont répondu de la même manière, grâce à Gianluca Mancini. Les Giallorossi ont même pris l’avantage juste avant la pause, avec un missile décoché par Stephan El Shaarawy.

Mais les Nerazzurri ont de la ressource et sont revenus d’abord avec un but de Marcus Thuram, récompensé de son excellent appel. On a même cru quelques minutes plus tard que le Français s’était offert un doublé, mais l’international français a « seulement » forcé Angeliño à marquer dans son propre but. En fin de partie, Alessandro Bastoni a permis aux visiteurs de sécuriser la victoire. Thuram et ses copains comptent sept longueurs d’avance sur la Juventus, tandis que la Roma est à distance du fusil de la Lazio, actuelle 6e.

Et ces trois points permettent à l’Inter de lever automatiquement l’option d’achat de Marko Arnautović.

Les classements et résultats de Serie A sont à retrouver ici.

