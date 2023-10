Marcus Thuram délivre l’Inter face à la Roma

Inter 1-0 Roma

But : Thuram (81e) pour l’Inter

L’Inter a galéré, mais l’Inter a trouvé la faille.

Face à une Roma venue dans le Nord pour mettre le bus, les Nerazzurri ont dû patienter avant de trouver la faille en fin de rencontre grâce à Marcus Thuram (1-0). Un précieux succès qui permet à l’Inter de reprendre les commandes de la Serie A.

Ce fut un attaque-défense pendant pratiquement quatre-vingt-dix minutes pour une formation intériste bien au-dessus d’une Roma tristoune au possible, privée de José Mourinho en tribunes et de la grande forme de Romelu Lukaku qui fut conspué tout le match pour son retour à San Siro. D’entrée, Calhanoglu fracasse la transversale de Rui Patricio et Dimarco n’est pas loin de nettoyer la lucarne sur une remise de Mkhitaryan. L’Inter n’est pas venue pour blaguer, mais peine à trouver la faille. Tous ou presque vont s’y essayer, à l’image de Pavard en fin de première période qui manque sa volée sur un bon centre de Dumfries.

En seconde période, le schéma se répète même si la Roma aura une belle occasion à l’heure de jeu, mais la tête de Cristante est repoussée sur sa ligne par Sommer. Le chrono file, et finalement sur son 45827372ème bon centre de la rencontre, Dimarco trouve Thuram au premier poteau qui trompe du pied Rui Patricio (1-0, 83e) et offre la victoire aux Intéristes. Quatrième but en championnat en Serie A pour Thuram, définitivement la sensation de ce début de saison chez les Nerazzurri.

Inter (3-5-2): Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro. Entraîneur : Simone Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio – Mancini, Llorente, Ndicka – Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski – Lukaku, El Shaarawy. Entraîneur : José Mourinho (en tribunes).

Les supporters de l'Inter n'auront pas le droit aux sifflets pour accueillir la Roma et Romelu Lukaku