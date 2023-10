Les supporters de l'Inter n'auront pas le droit aux sifflets pour accueillir la Roma et Romelu Lukaku

Si vous avez prévu de passer un bon dimanche, ayez une toute petite pensée pour Romelu Lukaku.

Depuis plusieurs jours, les supporters de l’Inter n’attendent qu’une chose : la réception de la Roma à Giuseppe Meazza ce dimanche. Le duel s’annonce beau sur le papier, mais il s’agit surtout du retour de Romelu Lukaku dans un stade qui a prévu d’être particulièrement hostile à son égard. Au programme initial des festivités, 50 000 sifflets devaient être distribués aux spectateurs présents au stade afin de conspuer l’attaquant belge. Il ne devrait finalement rien en être.

Dans un post publié sur Instagram, le groupe Curva Nord Milano a annoncé que la distribution de sifflets avait été interdite, dénonçant un « énième abus ». La police de Milan est à l’origine de cette décision, épaulée par une recommandation du Groupe opérationnel de sécurité (GOS), l’organisme en charge en Italie de la sécurisation des matchs de football. Certains ultras de l’Inter ont tout de même déjà prévu de défier cette interdiction. Plus tôt dans la semaine, ils avaient appelé à ce que ce dimanche soit « une date à marquer en rouge pour faire sentir tout le dégoût que l’on ressent face à quelqu’un qui nous a tourné le dos de la manière la plus indigne qui soit ». José Mourinho était par la suite monté au créneau et avait défendu son attaquant face aux journalistes.

Sortez le pop-corn.

