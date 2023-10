José Mourinho défend une nouvelle fois Romelu Lukaku

Big fan du Big Rom, le Special One.

Déjà très élogieux envers son attaquant après des performances remarquées au début du mois, José Mourinho a de nouveau soutenu Romelu Lukaku en marge du match de jeudi entre la Roma et le Slavia Prague, ce mercredi en conférence de presse. Sans que cela n’ait de rapport avec la rencontre européenne prévue, il a ainsi évoqué le choc à venir dimanche entre la Louve et l’Inter, qui marquera le retour de Lukaku à Milan et surtout à Giuseppe-Meazza. Considéré comme un traître après son premier départ à Chelsea, puis son faux bond au club lombard cet été, après s’y être relancé, le Belge ne sera pas en odeur de sainteté dimanche, où seront distribués, par les ultras, près de 50 000 sifflets pour le conspuer.

Alors devant la presse, José Mourinho a tenu à rappeler quelques petites incohérences de l’histoire, reprochées à Lukaku, tout en mettant un tacle aux supporters interistes : « Je ne pensais pas qu’il était aussi important à Milan. Ce qu’il a fait là-bas, soit gagner un Scudetto et des coupes, 200 joueurs l’ont fait à l’Inter. C’est intéressant : Lukaku qui passe de l’Inter à la Roma pour aider son mister, c’est un drame. Mais Calhanoglu du Milan à l’Inter, c’est merveilleux. Et Cannavaro de l’Inter à la Juve, no problem, Vieri de l’Inter à Milan no problem. Lukaku de l’Inter à la Roma est devenu un cas qui me fait peur. Je ne pensais pas qu’il était aussi important dans le cœur d’un club comme l’Inter, je suis surpris. » Pas certain que cette prise de parole arrange beaucoup les choses, mais elle a au moins le mérite de montrer que Lukaku est soutenu par son vestiaire, et notamment son coach… vainqueur de la Ligue des champions avec l’Inter en 2010.

Pas touche à Romelu.

