José Mourinho fan de Romelu Lukaku

José + Romelu = Joselu ?

Non, Romelu Lukaku n’est pas le nouvel attaquant du Real Madrid, mais les Espagnols se demandent peut-être, ou alors pas du tout, s’ils n’ont pas loupé une belle opportunité de marché cet été. Quoi qu’il en soit, le Belge carbure sous ses nouvelles couleurs en ce début de saison, puisqu’il a inscrit ce jeudi soir, son cinquième but en six matchs avec la Louve lors de sa victoire face à Servette (4-0) en Ligue Europa. Des performances qui ravissent son coach, José Mourinho, comblé par l’apport général de l’ancien de l’Inter : « Il n’est pas seulement un leader technique. Il nous apporte aussi quelque chose d’émotionnel, au niveau mental. Il a de l’expérience et a faim de victoire. Il a une influence positive sur l’équipe à tous les niveaux. »

Sorti à l’heure de jeu, « Big Rom » a même pu se reposer tôt dans le match, de bon augure avant les échéances à venir, pour lesquelles Mourinho compte autant sur son corps que sur sa tête : « Nous sommes vraiment heureux de l’avoir, et on veut le reposer un peu après ce soir. Sa force physique est très proche de sa force mentale. » Snobé un peu partout en Europe durant le mercato estival, Lukaku affiche donc un retour en forme impressionnant, malgré une préparation tronquée par des rumeurs de transfert jamais abouties.

Finies les polémiques, il revient tout casser, et tant pis si c’est un mercenaire.