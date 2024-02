Le record historique d’affluence battu à Anfield

Ça tombe bien, les Reds vont avoir besoin de soutien.

Si Liverpool s’est provisoirement fait chiper sa première place par Manchester City, les Reds pourront compter ce samedi sur les encouragements de plus de 61 000 âmes pour espérer récupérer leur trône en battant Burnley. Ce chiffre constitue tout simplement la plus grande affluence jamais enregistrée à Anfield. Les derniers matchs de Jürgen Klopp à la tête de Liverpool jouent forcément, mais ce n’est pas la raison principale de ce record. En travaux depuis 2021, le stade d’Anfield a enfin ouvert complètement la tribune Anfield Road Stand. Avant aujourd’hui, la plus grosse affluence datait de décembre 1949, lors d’un Liverpool-Chelsea (2-2) avec 58 757 spectateurs.

📍 Anfield Team news 🔜 pic.twitter.com/SFP1tYV6CU — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2024

Les prochaines semaines à Anfield s’annoncent historiques.

