Haaland permet à City de taper Everton et mettre la pression à Liverpool

Manchester City 2-0 Everton

Buts : Haaland (70e & 85e) pour les Citizens

Le cyborg est bien de retour.

Le géant norvégien Erling Haaland a permis à Manchester City de se sortir du piège tendu par Everton, ce samedi en ouverture de la 24e journée de Premier League, et de s’emparer provisoirement du fauteuil de leader du championnat (2-0), en attendant le Liverpool-Burnley de ce samedi (16 heures).

Pourtant, les Skyblues sont cueillis à froid d’entrée par les Toffees, lorsque sur une sortie, Ederson reçoit les crampons de Ben Godfrey en pleine figure (8e). Sonné, le portier brésilien se relève tant bien que mal après de longues minutes au sol. Malgré les débordements tranchants de Jérémy Doku, City peine à perturber la solide défense d’Everton, à l’image de l’intervention parfaite de Jarrad Branthwaite sur Matheus Nunes (41e) ou encore du sauvetage héroïque de James Tarkowski sur une frappe de Nathan Aké dans la surface (40e+3). Passablement énervé sur le bord du terrain, Pep Guardiola ne reconnaît pas ses Citizens, qui ne cadreront pas la moindre frappe en première période.

Erling Haaland IS BACK ! ⚡ Le Norvégien délivre Manchester City à 20 minutes de la fin du match 🔥#MCIEVE | #PremierLeague pic.twitter.com/MwFI5hmaKs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 10, 2024

Avec les rentrées de Kevin De Bruyne et Kyle Walker, City reprend progressivement du poil de la bête jusqu’à parvenir enfin à faire trembler les filets : sur un corner tiré par Julián Álvarez, Rúben Dias claque un coup de casque, que la défense adverse dévie difficilement avant que le ballon ne retombe dans les pieds d’Erling Haaland et que le Norvégien, transparent depuis le début de la rencontre, ne fasse exulter l’Etihad Stadium grâce à une frappe surpuissante, imparable pour Jordan Pickford (1-0, 70e). Mais le Norvégien est tout sauf rassasié. Parfaitement lancé en profondeur par De Bruyne, l’ancien artificier de Dortmund dépose Tarkowski d’un coup d’épaule autoritaire avant d’ajuster de nouveau le portier adverse (2-0, 85e) : son 16e but en championnat cette saison. Le score en restera là. Avec ce succès, les hommes de Guardiola, pas spécialement brillants ce samedi, prennent donc provisoirement les commandes du championnat.

La connexion De Bruyne / Haaland fait craquer Everton ! 😍 Branthwaite finit même sur les fesses 😱#MCIEVE| #PremierLeague pic.twitter.com/dkaFfU9zHj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 10, 2024

Liverpool et Arsenal peuvent trembler.

