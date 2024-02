Pronostic Iran Qatar : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de Coupe d’Asie

Le Qatar décroche son ticket face à l’Iran pour la finale à la maison

Les deux équipes ont sensiblement réalisé le même parcours et méritent amplement leur place dans le dernier carré de la compétition. Auteur d’un sans-faute dans une poule à sa portée, l’Iran a fait le job contre la Palestine (4-1), Hong Kong (0-1) et les Émirats arabes unis (2-1). Le niveau s’est élevé dès les 8es avec une opposition contre la Syrie (1-1), remportée de justesse aux tirs au but pour rejoindre le Japon en quarts. Le grand favori n’a pas su trouver la clé contre des Iraniens bien en place (2-1). Pourtant, ces derniers ont dû faire sans leur joueur clé Mehdi Taremi, suspendu après son carton rouge reçu face à la Syrie. Il fera son retour pour la demi-finale et pourra être aligné avec d’autres joueurs intéressants, notamment Azmoun (Roma), Jahanbakhsh (Feyenoord) ou encore Ghoddos (Brentford).

Dans sa compétition (qu’il organise et dont il est tenant du titre), le Qatar a parfaitement négocié sa phase de poules durant laquelle il n’a pas encaissé le moindre but contre le Liban (3-0), le Tadjikistan (0-1) et la Chine (1-0) en faisant tourner l’effectif. Ce fut un peu plus compliqué lors des 8es de finale, mais le ticket a été obtenu sans trop se faire peur contre la Palestine (2-1) pour rejoindre l’Ouzbékistan. Le quart face à des surprenants Ouzbeks fut compliqué et a mis fin au sans-faute du Qatar (1-1), qui a fini par s’imposer aux tirs au but, comme l’ont fait les Iraniens contre la Syrie. Dans cette équipe, on notera la présence de 3 joueurs clés : d’abord le capitaine Al-Haydos (2 buts), et les deux attaquants Almoez (1 but) et surtout Afif (4 buts) qui sont aussi les 3 seuls joueurs à avoir marqué dans la compétition. Même si l’effectif ne compte pas de joueurs qui évoluent en Europe, on notera que le championnat local est en nette évolution depuis des années et cela se ressent dans le niveau de l’équipe nationale. Contre une équipe iranienne légèrement mieux armée, cette sélection du Qatar sera poussée par son public et reste capable de décrocher son billet pour la finale.

