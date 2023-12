Le gardien des U17 allemands dévoile comment il a déstabilisé les Bleuets

Konstantin Heide, le nouvel Emiliano Martinez ?

L’Allemagne a remporté la Coupe du monde U17 ce samedi aux dépens de l’équipe de France en finale, à l’issue d’une séance de tirs au but qui a vu trois Bleuets échouer. Interrogé par Bild, le portier de la jeune Mannschaft, Konstantin Heide, a rejoué la scène. « Je fais du trashtalk lors des tirs au but – et souvent aussi à l’entraînement. Je pense que j’ai énervé quelques joueurs avec ça », a-t-il avoué, s’en sentant « toujours un peu désolé. Mais si ça marche, je le fais. »

🇩🇪 Germany U17 shootout hero Konstantin Heide. 🗣️ "The luck was on our side" 📽️ @dw_indonesia pic.twitter.com/ClJ8YancC8 — DW Sports (@dw_sports) December 3, 2023

Et le gardien de 17 ans, qui évolue avec les U19 du SpVgg Unterhaching, de détailler comment son équipe s’était préparée à un exercice dans lequel elle avait déjà triomphé en demi-finales face à l’Argentine. « Notre entraîneur des gardiens, Nico Stremlau, a noté pour moi à quel endroit les joueurs français allaient tirer. C’est lui, le champion ! Je n’ai fait que ce qu’il avait noté », a-t-il précisé. Et parlé aussi un peu, donc.

Et sinon, les gardiens français sont tous mutiques ?

Un France-Allemagne en mars à Lyon