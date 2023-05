Sergio Agüero visé par une enquête pour « incitation à la violence »

Le Kun fait encore parler de lui.

Une enquête a été ouverte par les autorités argentines contre Sergio « Kun » Agüero pour « incitation à la violence», après ses propos en live Twitch contre Yael Falcón Pérez, qui arbitrait le Clásico de Avellaneda entre le Racing et Independiente (son ancien club), le 16 avril dernier dans le championnat argentin. Falcón Pérez avait attribué un penalty très controversé au Racing (après vérification de la VAR) alors qu’Independiente gagnait 1-0. Agüero avait demandé « Comment s’appelle ce putain d’arbitre ? » et déclaré qu’il avait envie de lui mettre « une claque », tout en postant des moqueries sur Twitter.

Penal 👀, Impecable el VAR de Argentina . pic.twitter.com/2wQqPrIULA — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 16, 2023

Dans un document que des médias argentins ont pu consulter, Eduardo Aparicio, responsable de l’agence pour la prévention de la violence dans le sport (APREVIDE) a apporté des précisions au sujet de l’affaire. Il est indiqué que l’arbitre a reçu des « menaces, graffitis et jets de fusées au domicile de sa mère après le clasico entre Independiente et Racing ». Depuis l’arrêt de sa carrière fin 2021, Agüero est devenu un streamer à succès en Espagne et en Argentine.

Plus solide dans les grands lives que dans les grands matchs.

