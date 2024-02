Le sélectionneur du Nigeria fair-play après la défaite en finale contre la Côte d'Ivoire

Tous les José ne parlent pas d’arbitrage après une défaite en finale.

Battu ce dimanche en finale de la CAN par la Côte d’Ivoire, le Nigeria est passé à côté de son match et peut nourrir de sacrés regrets. Le sélectionneur des Super Eagles, José Peseiro, s’est montré lucide sur la performance de ses hommes, reconnaissant la supériorité des Éléphants sur la rencontre. « Notre équipe n’a pas joué à son niveau habituel, a déclaré l’entraîneur en conférence de presse. Quand ça arrive, la seule chose à dire, c’est bravo à la Côte d’Ivoire. Ils étaient plus forts que nous ce soir. Bravo à mes joueurs, qui ont fait un tournoi fantastique jusqu’à ce dernier match. Ils voulaient, tout comme moi, gagner ce trophée pour rendre heureux le peuple du Nigeria, pour les Super Eagles. On doit accepter le résultat. »

Toujours honorable de tenir un discours courtois après une telle désillusion.

