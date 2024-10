Pronostic Saint-Étienne Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre vient chercher un résultat à Saint-Étienne

Cette affiche entre l’AS Saint-Étienne et Auxerre met aux prises deux équipes promues dans l’élite. Les Verts auront passé deux ans en Ligue 2 avant de retrouver la Ligue 1. Cet été, les nouveaux propriétaires ont misé sur la data et sur des jeunes à potentiel. Ce choix ne paye pas pour l’instant puisque le club du Forez est en difficulté à l’avant-dernière place au classement. Plus inquiétant, le niveau de jeu de l’ASSE est très pauvre et loin des standards de la Ligue 1. Après avoir perdu lors des 3 premières journées, Sainté avait décroché son 1er succès de la saison face à Lille (1-0) en s’appuyant sur sa combativité. Déterminé à enchaîner, le club du Forez avait ensuite subi une très lourde défaite à Nice (8-0). Le week-end dernier, les Verts avaient pour mission de laver l’affront de cette humiliation à la Beaujoire face à Nantes. Dans une rencontre où les Canaris ont été supérieurs, la bande de Dall’Oglio s’est montrée très efficace en marquant coup sur coup grâce à Sissoko (score final 2-2). Ce point pris a redonné du baume au cœur aux Stéphanois, mais le chemin à parcourir semble délicat. De retour à Geoffroy-Guichard, l’ASSE compte sur ce point pris pour enchaîner face à Auxerre.

En face, Auxerre aura quant à lui seulement mis une saison pour remonter en Ligue 1. Les Bourguignons ont remporté le championnat et visent désormais le maintien. Parfaitement rentré dans cet exercice, l’AJA a dominé l’OGC Nice (2-1) à l’Abbé-Deschamps dans le temps additionnel. Ensuite, les Auxerrois ont connu un passage difficile de 4 revers consécutifs. Finalement, la formation bourguignonne s’est reprise le week-end dernier à domicile en livrant une très belle prestation face à un nouvel européen, Brest (3-0). Ce succès a redonné énormément de confiance au club auxerrois avant ce déplacement dans le Forez. Solide, Auxerre possède les armes pour prendre des points. De plus, les Bourguignons ont affiché des certitudes dans leur jeu au contraire de Stéphanois qui n’ont toujours pas pris la mesure du challenge de la Ligue 1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

