À Brest, Hugo Magnetti qu'il « faut vite se refroidir la tête pour enchaîner les matchs qu'il reste »

Ce soir, Magnetti n’a pas décollé.

Après le lourd revers des Brestois face à Auxerre (0-3), le milieu de terrain Hugo Magnetti est revenu sur la contre performance de son équipe. «Ça a été un match très compliqué. On s’attendait à un combat physique de la part d’Auxerre, on l’a eu, on n’a pas su répondre présent, a-t-il concédé au journal L’Équipe. Le début a conditionné notre match […] Je ne pense pas que c’était un manque d’envie ou de motivation, au contraire, c’était un match très important pour nous. Malheureusement, on l’a raté mais il faut vite se refroidir la tête pour enchaîner les matchs qu’il reste. »

À quatre jours de retrouver la Ligue des champions à Salzbourg, les Brestois ont dû faire sans leur coach Éric Roy, suspendu mais qui a quand même tancé ses joueurs : « Bien sûr, le coach nous a remonté les bretelles, c’est normal », a poursuivi Hugo Magnetti. Brendan Chardonnet était sur le même son de cloche : « Avant de parler technique et tactique, c’est dans l’engagement. Dans les duels, on a tout le temps été en retard, à contretemps. »

À ne pas reproduire dans la ville de Mozart.

Auxerre met Brest au tapis