Pronostic Auxerre Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest enchaîne à Auxerre

Auxerre a retrouvé l’élite du football français cet été, après une seule saison passée en L2. Le club bourguignon a pour objectif de se maintenir dans cette L1 relevée à 18 clubs. Les Auxerrois ont parfaitement lancé cet exercice en dominant l’OGC Nice (2-1) à l’Abbé-Deschamps. Lors de cette rencontre, l’AJA a été menée au score, mais a su renverser le scénario de ce match dans les dernières minutes. Bien parti, Auxerre n’est pas parvenu à enchaîner puisque le club bourguignon a ensuite perdu les 4 matchs suivants face à Nantes, Le Havre, Monaco et Montpellier. À la Mosson, les hommes de Pélissier ont ouvert le score par Traoré, mais ont été incapables de conserver leur avance. La bande de Gaétan Perrin pensait avoir fait le plus dur en égalisant à 15 minutes de la fin, mais a encaissé un nouveau but quelques minutes plus tard. L’AJA se retrouve actuellement dans la zone de relégation avec les 2 autres promus. Pour affronter Brest, Auxerre ne devrait pas pouvoir compter sur Jubal. Le capitaine brésilien est sorti blessé dans l’Hérault.

En face, Brest sort d’une saison incroyable, ponctuée par une place sur le podium de la Ligue 1. Qualifié pour la Ligue des champions, le club breton a débuté sa campagne européenne par un succès historique face au Sturm Graz (2-1). Cette victoire semble avoir été le déclic tant attendu par Eric Roy, puisque ses hommes ont ensuite enchaîné face à Toulouse en championnat (2-0). Avant cela, les Brestois avaient connu une entame difficile avec des revers contre l’OM, Lens et le PSG, pour un succès sur Saint-Étienne. Grâce à sa dernière victoire, Brest est remonté à la 11e place. Cet été, le club breton a perdu Brassier ou Mounié, mais s’est renforcé en attirant Ludovic Ajorque, Romain Faivre ou Mama Baldé. Ces deux derniers se sont signalés face au TFC en inscrivant un but chacun. Revigoré par cette victoire, Brest semble en mesure d’enchaîner une nouvelle victoire face à Auxerre.

