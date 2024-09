Pronostic Annecy Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens costaud à Annecy

Sauvée in extremis lors de la saison 2022-2023 (17e), à la suite de la relégation administrative de Sochaux, Annecy a connu un exercice dernier plus tranquille conclu à la 14e place en 2023-2024, grâce à une excellente dernière ligne droite. En ouverture de ce nouvel exercice, Annecy a réalisé une prestation solide en s’imposant sur le terrain de l’USL Dunkerque (0-2). Cependant, l’équipe a ensuite connu un revers à domicile contre le promu Martigues, s’inclinant dans un match spectaculaire (2-4). Malgré cette contre-performance, les Haut-Savoyards ont montré de la résilience en arrachant un point précieux lors de la 3e journée à Caen (1-1), qui joue pour la montée en Ligue 1. Ce début de saison laisse entrevoir de belles promesses pour une équipe qui semble mieux armée pour aborder la compétition et espérer une saison plus tranquille.

Depuis sa relégation en Ligue 2, Amiens a vécu des années compliquées, ne parvenant pas à se mêler à la course aux play-off. Le club a en revanche bien démarré sa nouvelle saison, se classant 4e. Amiens a parfaitement lancé cette nouvelle saison par un succès éclatant à domicile face au promu, le Red Star (3-0), avant de s’incliner de justesse sur la pelouse de Bastia (1-0). Les Picards ont ensuite rebondi lors de la 3e journée, en s’imposant 1-0 face à un FC Lorient dont l’objectif est de retrouver la Ligue 1. Avec ces résultats encourageants, Amiens montre qu’il est prêt à jouer les trouble-fêtes dans cette saison de Ligue 2, et pourrait bien nourrir des ambitions plus élevées et viser les play-off. Sur sa lancée, le club picard pourrait au moins prendre le point du nul à Annecy.

