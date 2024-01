Pronostic Amiens Annecy : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Amiens enfonce Annecy

Parti pied au plancher, Amiens s’est rapidement retrouvé dans les meilleures formations de Ligue 2, au point d’ambitionner jouer les premiers rôles et la course aux playoffs. Finalement, les Picards ont connu un coup d’arrêt dans leurs performances. A la suite de ce coup de mou, les hommes d’Omar Daf sont retombés dans la seconde partie de tableau. Depuis quelques semaines, Amiens va mieux puisqu’il n’a perdu qu’une fois lors des 6 dernières journées à Troyes. Pour son dernier match de championnat, la formation picarde a réussi une très bonne opération en s’imposant sur la pelouse de la lanterne rouge, Valenciennes (0-1). Arrivé cet été en provenance de QRM, Mafouta a inscrit le seul but de la rencontre sur penalty. Pour affronter Annecy, Daf sera privé des Kakuta, Opuku, Fofana ou Tapsoba partis à la CAN. Les Leautey, Carroll ou Mafouta seront en revanche bien présents lors de ce match.

De son côté, Annecy a su qu’il disputerait la Ligue 2 quelques heures avant le coup d’envoi de la saison. Plutôt bien rentré dans sa saison, le club haut-savoyard est parvenu pendant de nombreuses semaines à ne pas tomber dans la zone rouge. Les 4 défaites consécutives subies lors des dernières journées ont en revanche été fatales, puisque la bande à Laurent Guyot est actuellement en 17e place avec 3 points de retard sur le 1er non relégable. En cas de nouveau faux-pas, les partenaires de Pajot pourraient se retrouver décrochés. Pour son dernier match de L2, Annecy s’est incliné sur la pelouse de Charléty face au Paris FC (2-1). Le week-end dernier, les Hauts-Savoyards ont disputé un match amical face à Sion (0-1). En regain de forme, Amiens devrait confirmer face à une formation d’Annecy qui glisse vers la zone rouge.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

