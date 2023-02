Pronostic Annecy Amiens : Analyse, cotes et prono sur le match de Ligue 2

Annecy solide à domicile face à Amiens

Promu cet été, Annecy a rapidement pris la mesure des exigences de la Ligue 2. Le club haut-savoyard lutte pour engranger des points pour le maintien et se retrouve actuellement en 11e position avec 6 points d’avance sur le Nîmes Olympique, première formation relégable. De plus, les hommes de Laurent Guyot réalisent un excellent parcours en Coupe de France où ils disputeront les quarts de finale face à Marseille au Vélodrome. Battu à Geoffroy-Guichard dans une rencontre spectaculaire (3-2), Annecy a ensuite partagé les points avec un autre promu, Laval (1-1). Menés au score, les partenaires de Vincent Pajot ont égalisé par Mouanga. À domicile, Annecy est en forme avec 4 victoires et un nul lors des 5 dernières réceptions en Ligue 2.

De son côté, Amiens n’a toujours pas abdiqué dans la course à la montée. S’ils sont 9es avec 7 points de retard sur Sochaux (2e), les Picards ont un match en retard à disputer, puisque leur rencontre contre le Paris FC le week-end dernier a été reportée. Alors que la bande de Philippe Hinschberger était invaincue depuis la reprise, Amiens a concédé son premier revers lors de son dernier match en date face à une équipe messine qui revient vers le haut du classement (0-2). Avant cela, les Amiénois avaient enregistré plusieurs matchs nuls face à Guingamp, Bordeaux et Le Havre, pour un succès à Niort (3-1). Lors du mercato hivernal, le club picard a perdu son meilleur buteur Arokodare, mais peut toujours compter sur Kakuta, Cissé et la recrue Antiste. Solide dans son stade où il est invaincu sur ses 5 dernières réceptions, Annecy pourrait freiner les ambitions d’Amiens qui a gagné 1 seul de ses 5 derniers matchs.

