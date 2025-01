Les équipes de l’année dévoilées par EA SPORTS

Il est où, Lees-Melou ?

Comme chaque année, EA FC (aka FIFA) a dévoilé sa liste des meilleurs joueurs et joueuses de la saison. Si la sélection a été faite par Electronic Arts, ce sont bien les fans qui ont voté pour désigner les 22 joueurs d’élite qui ont obtenu une place dans les prestigieuses équipes masculine et féminine de l’année (TOTY).

Choisi par les fans, pour les fans. Voici l'Equipe de l'Année #FC25 masculine. Les attaquants débarquent dans #FC25 Ultimate Team le 17 janvier ! #TOTY pic.twitter.com/recKGbzeq8 — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) January 16, 2025

Chez les hommes, sans grande surprise, on retrouve Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Dani Carvajal et Vinícius Junior (Real Madrid), mais aussi Mohamed Salah (Liverpool), Virgil van Dijk. Rodri (Manchester City), le Ballon d’or 2024, William Saliba (Arsenal) et Cole Palmer (Chelsea) ont également été sélectionnés. Pour l’équipe féminine, Wendie Renard (Olympique lyonnais) et Sakina Karchaoui (Paris SG) ont été retenues aux côtés notamment de la Ballon d’or 2024 Aitana Bonmatí et Caroline Graham Hansen (FC Barcelone), Lauren James (Chelsea) ou encore Sophia Smith (Portland Thorns).

Honteux, ou vous validez ?

Coupe de France : belles et mauvaises nouvelles