Le Bayern chute encore sur la pelouse de Bochum

C’est la crise au Bayern !

Une semaine après la lourde défaite à Leverkusen, puis celle subie à Rome en Ligue des champions ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel ont encore laissé des plumes ce dimanche à Bochum (3-1). C’est pourtant les Munichois qui se lancent sur les bons rails, avec Jamal Musiala qui s’y reprend à deux fois pour tromper Manuel Riemann (14e). Mais le Bayern ne fait plus si peur en ce moment, et sur un contre éclair, Takuma Asano file à toute vitesse égaliser d’une frappe croisée imparable (38e), avant un deuxième pion quelques minutes plus tard signé Keven Schlotterbeck d’une tête sur corner (44e).

Les supporters continuent de manifester et font interrompre la partie quelques instants en envoyant des balles de tennis sur le pré. À la reprise, les affaires munichoises ne s’arrangent pas, avec Dayot Upamecano qui se fait exclure – comme à Rome – à une quinzaine de minutes du terme pour un coude trop haut sur un duel, synonyme de deuxième carton jaune et surtout de penalty. Kevin Stöger s’en charge et trompe Manuel Neuer, un poil trop court (78e). Harry Kane réduit l’écart après une belle percussion de Mathys Tel (87e), mais cela ne suffit pas à éviter une troisième défaite de rang au Bayern (une première depuis mai 2015), qui voit Leverkusen s’échapper à huit longueurs.

Thomas Tuchel doit sentir son siège brûler de plus en plus.