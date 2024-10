Didier Drogba sur son passage à l’OM : « J’ai eu du mal à comprendre pourquoi des gens pleuraient en me voyant »

Souvenirs, souvenirs.

Invité dans l’émission L’Équipe du Soir vendredi, Didier Drogba est revenu en longueur sur sa folle saison 2003-2004 à l’Olympique de Marseille, où il avait inscrit 32 buts et délivré 7 passes décisives. L’ancien attaquant ivoirien a notamment dévoilé qu’il galérait à terminer ses rencontres : « J’étais tellement ému de jouer pour l’Olympique de Marseille, au Vélodrome, que j’avais du mal à finir les matchs. La charge émotionnelle était tellement forte… Parce que j’étais sur le terrain, concentré, mais en même temps j’étais à l’écoute de tout ce qu’il se passait en tribune. Donc, au bout de 60 minutes, j’étais rincé et je demandais au coach de sortir parce que je ne pouvais plus. »

Didier Drogba revient sur son but face à Newcastle avec un geste technique insipiré par … Roberto Carlos. " J'ai passé Aaron Hughes mais je l'attends pour pouvoir tenter ce geste." #EDS pic.twitter.com/kVpQzInPmF — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 25, 2024

Outre cet aspect physique, l’ancien buteur de Chelsea, quadruple vainqueur de la Premier League et d’une Ligue des champions, a révélé avoir eu parfois quelques difficultés à vivre tout l’engouement autour de lui : « On veut tous être connus, être les meilleurs, les plus forts, mais quand ça arrive, il faut être capable de l’encaisser. J’ai eu du mal à comprendre pourquoi des gens pleuraient en me voyant. Je me disais, « Mais vous savez de qui vous parlez ? ». Il y a aussi eu des accidents de la route pour moi. Ce genre de choses n’arrive qu’à Marseille ».

L’Amour fadas.

