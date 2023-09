Pronostic Caen Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen assomme Saint-Étienne

Le Stade Malherbe de Caen a réalisé une superbe entame de championnat. Désormais entraîné par Jean-Marc Furlan, coach spécialiste des montées en Ligue 1, le club normand s’est successivement imposé face au Paris FC, Pau et Concarneau sur le même score de 2-0. Lors de la 4e journée, face à Ajaccio relégué de L1, les Caennais ont confirmé leurs ambitions en s’imposant largement (3-0). Attendu au tournant, Caen a souffert à Laval, mais est parvenu à ouvrir le score par Abdi. Alors que l’on pensait la formation normande se diriger vers un nouveau succès sans encaisser le moindre but, elle a craqué dans le temps additionnel, concédant deux buts coup sur coup. Ce samedi, le Stade Malherbe de Caen aura à cœur de se racheter face à l’ASSE et compte pour cela sur Alexandre Mendy, auteur de 5 réalisations.

Comme l’an passé, l’AS Saint-Étienne démarre mal. La bande de Batlles a en effet très mal débuté en s’inclinant à 2 reprises dans les arrêts de jeu face à Grenoble et Rodez. Au pied du mur, l’ASSE a ensuite arraché une victoire à domicile contre Quevilly Rouen (2-1) sur un doublé sur penalty de Sissoko. Comme souvent ces dernières années, les Verts n’ont pas su enchaîner en étant contraints de partager les points avec Annecy (1-1) et Valenciennes (0-0). Lors du déplacement en Haute-Savoie, les Verts ont eu l‘opportunité de s’imposer, mais Sissoko a raté son penalty. À l’inverse, une semaine après, le gardien stéphanois Larsonneur s’était montré décisif en repoussant un penalty valenciennois. Pour affronter Caen, Batlles espère récupérer des éléments, puisque face à Valenciennes, Briancon, Monconduit, Cafaro ou Chambost étaient tous sur le flanc. Impeccable dans son stade depuis le début de saison, Caen devrait renouer avec la victoire face à une formation de l’AS Saint-Étienne, toujours en rodage.

