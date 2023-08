Rodez crucifie Saint-Étienne

Rodez 2-1 Saint-Étienne

Buts : Valério (41e) et Buades (90e+5) pour le RAF // Sissoko (58e S.P.) pour l’ASSE

La rédemption de Lucas Buades.

Dans une rencontre reportée d’une heure après des affrontements au sein du parcage stéphanois, les Verts ont été crucifiés dans les derniers instants par Rodez et enchaînent une deuxième défaite (2-1).

Une fois la partie lancée, Ahmad Ngouyamsa ne tarde pas à solliciter Gautier Larsonneur (2e), tandis que Lionel Mpasi répond d’une double parade devant Benjamin Bouchouari puis Victor Lobry (13e). Les Verts menacent grâce à leur jeune n°6 (19e) puis Ibrahima Wadji (20e), mais peinent à réellement développer leur jeu. Rodez finit même par en profiter, avec cette volée gagnante d’Antoine Valério sur corner (1-0, 41e). Et se retrouve même, sur un face à face perdu par Andréas Hountondji, pas loin de faire le break avant la pause (43e).

Le second acte va voir les visiteurs revenir au forceps. Si Bouchouari envoie un missile sur le poteau (49e), la rencontre bascule à nouveau quelques minutes plus tard. Alors que l’intervention de Léo Pétrot dans sa surface est jugée licite, celle de Mpasi dans la foulée devant Ibrahim Sissoko ne l’est pas, et l’attaquant forézien peut inscrire le premier but de la saison des siens, sur penalty (1-1, 58e). Tout juste entré en jeu, Karim Cissé s’offre une balle de victoire (71e) tout comme Dylan Chambost, contré (90e+1), mais ce sont finalement les Ruthénois qui ont le dernier mot. Après avoir parfaitement suivi un bel arrêt de Larsonneur, Buades – au coeur de la polémique en juin – peut retrouver le sourire en offrant la victoire à son équipe à bout portant (2-1, 90e+5).

C’est pas par là, la Ligue 1.

Rodez (3-5-2): Mpasi – Danger, Raux-Yao, Chougrani (Buades, 65e) – Ngouyamsa, Younoussa, Valério (Haag, 75e), Rajot (Taïbi, 75e), Abdallah – Hountondji (Verdier, 86e), Corredor (Depres, 86e). Entraîneur : Didier Santini.

Saint-Étienne (3-5-2): Larsonneur – Batubinsika, Monconduit, Nadé (Briançon, 70e) – Appiah, Pétrot, Fomba (Moueffek, 63e), Bouchouari (Chambost, 81e), Lobry (Cafaro, 63e) – Wadji, Sissoko (Cissé, 63e). Entraîneur: Laurent Batlles.

Rodez-Saint-Étienne retardé après des incidents en tribunes