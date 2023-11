Le supporter bordelais qui a agressé Lucas Buades sera jugé ce lundi

La fin du feuilleton ?

Le 2 juin dernier, le Matmut Atlantique avait été le théâtre d’une soirée cauchemar pour les Girondins, qui avaient vu la montée en Ligue 1 leur filer entre les doigts après l’interruption d’un match face à Rodez, où les Ruthénois avaient vu l’un des leurs être agressé par un supporter local. Presque six mois plus tard, l’agresseur en question, un certain Marc, va enfin être jugé pour ses actes. Ce sera ce lundi, à 14 heures, au tribunal de Bordeaux.

L’homme âgé de 45 ans est officiellement poursuivi pour « entrée sur une aire de compétition d’une enceinte sportive troublant le déroulement de la compétition » et « violence avec préméditation ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours ». Depuis les faits, l’intéressé est interdit administrativement de stade, et il a été placé sous contrôle judiciaire. Désormais, il encourt jusqu’à trois ans de prison pour violence aggravée ainsi qu’une interdiction judiciaire de stade. Selon Midi Libre, les clubs de Rodez et Bordeaux seront parties civiles au procès, et la LFP a mandaté un avocat.

Lucas Buades, lui, avait avoué avoir reçu près de 5000 menaces de mort après ces événements…

Giovanni Haag, qui a fini gardien contre Bordeaux, avait déjà mis les gants cette semaine !