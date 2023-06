Affaire Bordeaux-Rodez : Le CNOSF a tranché

La dernière chance.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) – saisi par les Girondins de Bordeaux – a rendu son verdict, ce mardi, comme le précise notamment L’Équipe. L’instance se range du côté de la commission de discipline de la LFP, qui le 12 juin dernier avait décidé de donner la victoire sur tapis vert à Rodez et de ne pas rejouer le Bordeaux-Rodez de la 38e journée de Ligue 2 : « Les conciliateurs proposent à la SA FCGB de s’en tenir à la décision de la commission de discipline de la LFP du 12 juin 2023. » Les sanctions ont également été maintenues pour les Girondins, qui commenceront la saison avec un malus d’un point (à la dernière place du championnat, donc) et avec une tribune Sud du Matmut Atlantique suspendue pour quatre matchs dont deux avec sursis. L’affaire ne devrait pas aller plus loin : Metz verra donc la Ligue 1, le Rodez AF est lui maintenu, alors qu’Annecy – relégué sur le papier – espère encore un retournement de situation.

Pour rappel, lors de cette rencontre, le Ruthénois Lucas Buades avait été agressé – à la 22e minute – par un supporter bordelais, et le match n’avait pas repris. Le club girondin « accepte cette décision », mais « regrette cette décision injuste et disproportionnée puisqu’elle empêche le match d’être rejoué, et entraîne la mise en œuvre de sanctions sportives à cheval sur deux saisons. Le FC Girondins de Bordeaux va de l’avant. La séquence disciplinaire et sportive étant désormais close, il se concentre sur la préparation de sa saison de Ligue 2 tout en se réservant le droit de poursuivre les autres procédures en cours pour faire toute la lumière sur les évènements du 2 juin. »

Communiqué du Club.

