Lucas Buades quitte Rodez et signe à Valenciennes

Loin des Girondins.

Devenu tristement célèbre pour avoir été agressé par un supporter bordelais en juin 2023, Lucas Buades se serait certainement bien passé de tout le déferlement médiatique qui a suivi autour de lui. Plus d’un an plus tard, le latéral droit de 26 ans a souhaité donner un nouvel élan à sa carrière, et il a ainsi choisi de quitter Rodez pour s’engager à Valenciennes, descendu en National. Le club ruthénois n’a pas manqué de remercier, dans un communiqué, un joueur « ayant toujours une mentalité irréprochable, allant au bout de lui-même, comme un guerrier », ce qui n’a pas manqué d’attirer de nombreux commentaires de supporters bordelais…

✍️ 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝘁𝗼 : Lucas Buades rejoint le @VAFC 👋 Après 𝟴𝟵 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵𝘀 sous le maillot Sang & Or, Lucas a décidé d'aller découvrir une nouvelle aventure, dans le Nord 💊 Très apprécié par tout le monde, il avait une mentalité irréprochable sur et en dehors des terrains 🙌… — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) August 7, 2024

Ils ne le lâcheront donc jamais.

