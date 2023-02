Pronostic Valenciennes Rodez : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 2

Valenciennes enfonce Rodez

Valenciennes est un habitué de la Ligue 2. Souvent annoncé parmi les outsiders pour la montée, le club nordiste se contente régulièrement d’une place dans le ventre mou. C’est encore le cas lors de cet exercice, puisque les Nordistes occupent la 12e place avec 6 points d’avance sur la zone de relégation. En difficulté loin de ses bases comme on a pu le voir encore la semaine passée à Guingamp (3-1), le VAFC est nettement plus performant dans son stade où il est toujours invaincu avec 5 victoires et 6 nuls en 11 réceptions. Tenu récemment en échec par Caen, Amiens, Annecy et Metz à domicile, Valenciennes avait renoué avec la victoire dans son stade face à Laval (3-1). Ce samedi, le club nordiste pourrait réaliser une bonne opération dans l’optique du maintien en prenant ses distances avec Rodez et la zone de relégation.

En face, Rodez connaît une saison paradoxale avec un quart de finale de Coupe de France à venir face à Toulouse et une dernière place en Ligue 2. Sans victoire en championnat depuis 6 journées, Rodez fait face à la concurrence de Niort, Saint-Étienne et Nîmes qui ont retrouvé des couleurs lors des dernières journées. La formation aveyronnaise est toujours dans le coup pour se sauver, puisqu’elle accuse seulement 3 points de retard sur l’AS Saint-Étienne. Pour cette affiche, Valenciennes, solide à domicile, devrait prendre le dessus sur Rodez qui n’a pris qu’1 point sur ses 3 derniers déplacements.

