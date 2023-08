Pronostic Rodez Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez enfonce Valenciennes

Rodez a connu un exercice dernier chargé en émotions, puisqu’il a dû lutter jusqu’au bout pour son maintien. Lors de la dernière journée, le club aveyronnais avait pris les commandes face à Bordeaux grâce à Lucas Buades. Ce dernier, venu célébrer son but devant un virage, s’est retrouvé au sol à la suite de l’intervention d’un supporter girondin. Ce fait de jeu a été sanctionné par une victoire 3-0 en faveur des Ruthénois qui ont obtenu leur maintien. Auteur d’une bonne préparation estivale, Rodez a bien lancé sa saison en obtenant un point à Ajaccio (1-1) avant de s’imposer dans les arrêts de jeu contre l’AS Saint-Étienne (2-1). En revanche, les hommes de Santini se sont inclinés le week-end dernier à Laval (1-0). Ce samedi, Rodez a une très belle opportunité de se relancer avec la réception d’une équipe valenciennoise pas au mieux.

De son côté, Valenciennes est sur la pente descendante. Chaque année, le club nordiste semble se rapprocher de plus en plus de la relégation. L’an passé, le VAFC a fini avec le même nombre de points que le 1er relégué et s’en est sorti grâce à une différence de buts favorable et au travail de Kantari, un ancien du club qui a joué les pompiers de service sur le banc. Cet été, les dirigeants nordistes ont misé sur le Portugais Maciel pour mener l’opération maintien. Ancien adjoint à Lille, le nouvel entraîneur connaît des débuts très compliqués avec deux lourdes défaites face à Auxerre (1-4) et Bastia (3-0). Le week-end dernier, le VAFC a stoppé l’hémorragie en obtenant le point du nul à domicile contre Guingamp (0-0). Devant son public, Rodez devrait être en mesure de se défaire d’un Valenciennes dans le dur.

