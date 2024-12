Pronostic Rodez Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez sur sa lancée face à Pau

Rodez sort d’un très bel exercice où il a disputé les barrages, cédant seulement face à l’AS Saint-Étienne. Cette bonne saison a attiré les regards puisque plusieurs cadres ont quitté le club cet été, à l’image de Houtondji, Corredor, Danger ou Rajot. Cette vague de départs explique certainement l’entame laborieuse des Ruthénois. Lors des dernières semaines, les hommes de Santini se montrent nettement plus réguliers avec 7 journées sans la moindre défaite. Lors de ce passage, le RAF a remporté 3 matchs face à Grenoble, Martigues et Annecy pour 3 nuls contre Lorient, Bastia, le Paris FC et Caen. À D’Ornano, lors de la dernière journée, Rodez peut nourrir des regrets, car il a été rejoint à la dernière seconde. Le week-end dernier, le club aveyronnais n’était pas engagé en Coupe de France car il avait été sorti au tour précédent.

De son côté, Pau sort également d’un exercice intéressant où il ne fut jamais menacé par la relégation. Cette saison, la formation béarnaise réussit une entame sérieuse et se retrouve dans la première moitié de tableau en 9e position. Toutefois, rien n’est acquis dans cette Ligue 2 incroyablement serrée puisque les hommes d’Usai ne possèdent que 4 points de plus que le premier relégable. Cette opposition face à Rodez concerne davantage le maintien que la course aux play-off. Les palois restent sur 2 bons résultats à domicile avec un nul contre le Paris FC (0-0) et un succès contre le Red Star (4-1). Loin de ses bases, Pau souffre et l’a confirmé le week-end dernier en étant éliminé de la Coupe de France à St Philbert. Dans cette affiche, Rodez sur une bonne spirale pourrait profiter des difficultés paloises en déplacement pour prendre 3 points précieux et revenir à hauteur de son adversaire. Un match avec des buts des deux côtés est possible comme lors des 5 derniers matchs des Ruthénois.

