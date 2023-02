Le Havre enchaîne, Bordeaux piétine, Sochaux se ressaisit

Vainqueur sur le plus petit des scores à Guingamp (0-1), Le Havre conforte son avance en tête de la Ligue 2. Les Normands comptent quatre points d’avance sur Bordeaux, tenu en échec par Pau (1-1), et cinq sur Sochaux, qui est venu à bout de Bastia (1-0).

Buts : Pirringuel (87e) pour les Girondins // Bassouamina (23e) pour les Béarnais

Inédit en championnat, ce derby du Sud-Ouest entre Bordeaux et Pau n’a pas trouvé de vainqueur. Logiquement favoris, les Marine et Blanc ont néanmoins été refroidis en milieu de première période, quand Mons Bassouamina a battu Gaëtan Poussin d’une tête joliment ajustée (23e). Pendant toute la seconde période, les Aquitains ont poussé et ils ont fini par être récompensés, le jeune Lenny Pirringuel ayant parfaitement repris un centre de Vital N’Simba (87e). Le FCGB a sauvé les meubles de justesse, mais il ne va sans doute pas s’en contenter.

But : Alioui (87e)

Mais qui arrêtera Le Havre ? Invaincu depuis la deuxième journée, le club normand a consolidé son fauteuil de leader de la Ligue 2 en faisant le plein de points à Guingamp. Encore une fois, les Ciel et Marine ont dû leur salut à Nabil Alioui, unique buteur de la rencontre dans le money time (87e). En l’absence de Yann Kitala et de Jamal Thiaré, le joueur de 23 ans confirme de réelles aptitudes au poste de numéro 9. Et comme le HAC ne prend quasiment jamais de buts (seulement six cette saison), la victoire était au bout du chemin. La troupe de Luka Elsner passera donc la période du Mondial avec un matelas confortable de quatre points d’avance sur son dauphin bordelais.

But : Sissoko (38e SP)

Sifflé par ses propres supporters en début de saison, devenu incontournable depuis : l’homme fort des Lionceaux, c’est Ibrahim Sissoko. Déjà auteur des trois derniers buts de son équipe en championnat, l’ancien Niortais a continué sur sa lancée face à Bastia, en transformant un penalty avec beaucoup de maîtrise (38e) et rejoignant du même coup Jean-Philippe Krasso en tête du classement des buteurs (huit réalisations). Pour le reste, les Doubistes ont soufflé le chaud et le froid, sans jamais réussir à se mettre à l’abri. Mais en pouvant pousser un « ouf » de soulagement au coup de sifflet final.

Sentiments partagés pour le GF38. D’un côté, la satisfaction d’enchaîner un septième match sans défaite en championnat. De l’autre, la frustration de ne pas avoir réussi à décrocher un cinquième succès de rang, face à des Dijonnais pourtant moribonds en ce moment. Privés d’Abdoulie Sanyang, leur atout numéro 1 en attaque, les Isérois se sont malgré tout procuré plusieurs occasions franches, malheureusement non concrétisées. Dans le camp des visiteurs, on pourra se satisfaire d’avoir tenu tête à une équipe en forme. Mais il en aurait fallu davantage pour sortir la tête de la zone rouge (17e).

Buts : Cissokho (41e) et Mafouta (89e) pour QRM

Fort des retours de Nicholas Opoku et de Gaël Kakuta dans le onze de départ, Amiens pouvait légitimement espérer reprendre sa marche en avant contre QRM. Las, c’est finalement la mauvaise série qui continue pour le club picard, battu pour la quatrième fois d’affilée en Ligue 2. Resté dans la surface adverse à la suite d’un corner, Till Cissokho a ouvert la marque à quelques minutes de la pause pour les visiteurs (41e). La formation normande a ensuite vaillamment défendu son avantage, Nicolas Lemaître s’est sublimé dans la cage, et Louis Mafouta a mis fin à tout suspense (89e). L’ASC glisse encore au classement (7e), tandis que Quevilly-Rouen Métropole s’éloigne de la zone de turbulences (13e).

Buts : Guilavogui (28e) pour le PFC // Mikautadze (12e SP, 23e SP, 82e) et Gueye (63e) pour les Grenats Expulsion : Chergui (21e) pour le PFC

La malédiction Charléty se poursuit. Incapable de s’imposer sur ses terres depuis début août, le Paris FC a connu une nouvelle désillusion ce samedi soir. Plombés par deux penaltys convertis par Georges Mikautadze (12e, 23e) et par l’expulsion de Samir Chergui, coupable de s’être emporté à l’encontre de l’arbitre (21e), les joueurs de la capitale ont certes vite réagi, par l’intermédiaire de Morgan Guilavogui (23e). Mais les Mosellans n’ont pas laissé filer ces trois points qui étaient à portée de main. Ancien de la maison francilienne, Lamine Gueye a enfoncé le clou (63e), avant que Mikautadze ne s’offre un triplé (82e) et entérine le succès des Grenats.

De ce match tout à fait oubliable, on retiendra un fait de jeu rarissime : un coup franc indirect dans la surface, accordé aux Caennais après que Thomas Callens a saisi le ballon de la main sur une passe du pied présumée volontaire de François Lajugie. Ali Abdi n’a cependant pas réussi à convertir cette opportunité en but (77e), et Malherbe, bien que dominateur, a dû se contenter d’un partage des points avec un promu annécien très accrocheur.

But : Baudry (41e Expulsions : Gonçalves (17e) et Tavares (34e) pour les Tango

La rencontre la plus déroutante de la soirée s’est tenue à Francis-Le Basser. Après à peine plus d’une demi-heure de jeu, il n’y avait plus que neuf Lavallois sur le terrain, à la suite des expulsions successives de Bryan Gonçalves (17e) et de Yohan Tavares (34e). Contre toute attente, c’est pourtant bien la bande d’Olivier Frapolli qui a ouvert le score, Marvin Baudry trouvant la faille d’une superbe demi-volée du gauche à l’entrée de la surface (41e). Apparemment visé par une boulette de papier au moment de revenir sur le terrain, l’arbitre a retardé le coup d’envoi de la seconde période d’une dizaine de minutes. On pouvait craindre le pire pour les Tango, condamnés à subir les assauts nordistes pendant 45 minutes. Mais les Mayennais, héroïques, ont tenu bon jusqu’au bout et décroché un succès inespéré, qui leur offre une place dans le top 10.

Buts : Zemzemi (54e) pour les Chamois // Tchokounté (27e) pour les Crocos Expulsion : Delpech (81e) pour les Crocos

La déroute stéphanoise face à Rodez (0-2), ce samedi en début d’après-midi, avait laissé Niort croire en la possibilité de laisser la dernière place aux Verts. Mission accomplie, au bénéfice du nul obtenu face aux Crocos nîmois. Efficaces, ces derniers ont pris les devants grâce à un coup de casque de Malik Tchokounté (27e). Les Chamois sont revenus des vestiaires avec d’autres intentions, et Moataz Zemzemi leur a permis de vite recoller (54e). Ils pourront malgré tout regretter de ne pas avoir réussi à arracher la victoire face à des Gardois réduits à dix après le rouge reçu par Léon Delpech (81e).