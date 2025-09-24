S’abonner au mag
En Arabie saoudite, Neom paie ses supporters pour venir au stade

MBC
En Arabie saoudite, Neom paie ses supporters pour venir au stade

50 riyals, le prix d’un délicieux kabsa dans un resto saoudien !

Promu cette année en Saudi Pro League, le Neom d’Alexandre Lacazette et de Christophe Galtier ne joue toujours pas ses rencontres dans sa ville éponyme. Comme expliqué sur sofoot.com avant le début de saison, le chantier The Line, rattaché à ce nouveau joujou du football saoudien, a pris du retard.

Résultat : le stade prévu pour la Coupe du monde 2034 n’est toujours pas sorti de terre et le Neom Sports Club est basé à Tabuk. Une ville située à 150 kilomètres des travaux où les supporters sont rémunérés pour garnir l’enceinte du stade.

Ils sont payés 11 euros pour voir jouer Lacazette

D’après les informations de L’Équipe, Neom paie ces pseudos-fans 50 riyals saoudiens (environ 11 euros). Free-lances pendant 90 minutes, ils ont rejoint un groupe WhatsApp où ils reçoivent des instructions avant d’entrer dans le King Khalid Sport City Stadium, 12 000 places, pour admirer le jeu dos au but de Lacazette et les tacles de Nathan Zézé. La somme reste dérisoire certes, mais cette opération marketing prouve une nouvelle fois que la ferveur populaire peine à se développer à l’échelle locale. 

Vont-ils partager cette expérience professionnelle sur Linkedin ?

Michele Kang : elle, multi-présidente

MBC

