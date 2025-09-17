Un ex-international français cherche du boulot sur LinkedIn

« Open to work. »

Troisième de la Coupe du monde 1986 avec l’équipe de France, Yannick Stopyra cherche activement un emploi après son départ des Girondins de Bordeaux l’année dernière. Tel un freelance en quête d’un devis pour boucler ses fins de mois, le formateur de 64 ans a publié ces derniers jours cette recherche de poste sur son compte Linkedin. « Je recherche des postes de consultant et scout pour club professionnel catégorie préformation et formation. Je suis à l’écoute de nouvelles opportunités : observations des clubs sur Nouvelle-Aquitaine et Occitanie + Pôles Espoirs Garçons Football ».

Histoire que Stopyra ne touche pas l’assurance-chômage jusqu’à sa retraite, voici quelques atouts qui devraient pousser votre club de cœur à recruter l’ancien Sochalien. Tout d’abord, son #Opentowork montre sa volonté farouche de trouver un poste dès maintenant. Tout l’inverse des entraîneurs qui partent en vacances grâce à leur chèque de licenciement avant de retrouver un banc.

Un CV béton

Autre qualité, l’ancien attaquant d’origine polonaise connaît le Sud-Ouest. Pendant sa carrière de joueur dans les années 1980-1990, il a disputé une saison avec les Girondins de Bordeaux avant de devenir responsable du recrutement au centre de formation du club au scapulaire en 2012. Dans sa carrière, l’ex-international français a aussi officié au Qatar et aux Émirats arabes unis, ce qui lui offre une expérience à l’étranger non négligeable pour un RH new gen.

Malgré cette insistance à défendre sa candidature, on pense que Yannick Stopyra devrait finir par décrocher une nouvelle opportunité sans notre aide. En effet, son post gagne beaucoup de visibilité sur l’application, notamment grâce au like de l’utilisateur Ludovic Obraniak, et devrait attirer l’œil des recruteurs de LinkedIn.

