On connaît la date du premier Clásico de la saison

Sortez tous vos agendas.

Ce mercredi, la Liga a officialisé la date et l’heure du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone : la rencontre aura lieu le dimanche 26 octobre à 16h15 au Santiago-Bernabéu. Plus attendu que jamais, le duel au sommet de Liga entre l’actuel leader et son dauphin mettra notamment à nouveau en scène le duel entre le Français Kylian Mbappé et l’Espagnol Lamine Yamal, tous deux devenus les têtes d’affiche de leurs équipes la saison dernière.

SAVE THE DATE 🗓️#ELCLASICO IS SET. Don't miss the worlds biggest game. pic.twitter.com/OKaDUJ8d9d — LALIGA English (@LaLigaEN) September 24, 2025

Opération rattrapage pour le Real Madrid

Si les deux équipes ont gros à jouer au-delà de leurs places au classement, le Real Madrid se doit d’effacer les humiliations de la saison passée. Face à l’ennemi barcelonais, les coéquipiers de Thibaut Courtois se sont inclinés à quatre reprises sur les quatre rencontres de la saison dernière.

Deux Clásicos du championnat, une défaite en finale de Coupe du Roi, une autre en Supercoupe d’Espagne, seize buts encaissés dont onze par le trio Raphinha-Lewandowski-Yamal. Mbappé et ses cinq buts n’ont pas pu faire le poids face à la force collective des Blaugrana de Hansi Flick.

Pile pendant les vacances de la Toussaint, c’est parfait.

