Thomas Frank brosse Harry Kane dans le sens du poil

Thomas Frank brosse Harry Kane dans le sens du poil

Qui ne tente rien n’a rien.

Ce mercredi soir, Tottenham reçoit Doncaster à l’occasion du 3e tour de la Carabao Cup. En conférence de presse, Thomas Frank a fait un pas de côté pour évoquer l’excellente forme d’un ancien pilier de la maison des Spurs : Harry Kane, auteur d’un très bon début de saison avec douze buts en seulement six matchs. 

Une subtile clause libératoire

« C’est un joueur incroyable qui a fait un travail fantastique pour les Spurs et qui se débrouille fantastiquement pour le Bayern. C’est le meilleur joueur, assure l’ancien entraîneur de Brentford. Je pense qu’il y a beaucoup de fans de Tottenham, y compris moi-même, qui aimeraient le revoir… S’il veut nous rejoindre, il est plus que bienvenu. » 

Selon le média allemand Bild, Kane disposerait d’une clause libératoire de 65 millions d’euros, qui serait active en 2026 et valable uniquement pour les clubs anglais. Tottenham sera peut-être à l’affût, mais Frank garde tout de même les pieds sur terre. Selon The Guardian, l’entraîneur, lucide, a admis qu’il ne voyait pas l’attaquant du Bayern quitter le club qui lui a offert son premier championnat de sitôt.

« Il restera probablement au Bayern et continuera à bien performer, affirme t-il tranquillement, Il a été le meilleur buteur l’année dernière, a remporté le championnat et il se porte très bien ! »

Laissez le donc winner en toute tranquillité.

Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg

