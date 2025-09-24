S’abonner au mag
  • League Cup
  • 16es
  • Liverpool-Southampton (2-1)

Probable fin de saison pour Giovanni Leoni à Liverpool

CDB
Un petit tour et puis s’en va à l’infirmerie.

Alors qu’il jouait son premier match avec Liverpool ce mardi soir face à Southampton en League Cup (2-1), Giovani Leoni est sorti sur blessure à la 81e minute de jeu. Et les premiers résultats ne sont pas bons… Selon Fabrizio Romano, le jeune défenseur italien, recruté 30 millions d’euros cet été par les Reds chez la Sampdoria, souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il pourrait rater l’ensemble de la saison, lui qui vient de commencer son aventure en Angleterre.

Une défense centrale limitée

À la suite de cette blessure, Liverpool se retrouve dans une situation compliquée, avec seulement trois défenseurs centraux disponibles : Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Joe Gomez. Après le départ de Jarell Quansah et l’échec de la venue de Marc Guéhi cet été, Arne Slot va devoir gérer son effectif de manière ingénieuse.

Rappeler un joueur prêté, faire monter un jeune, descendre un milieu de terrain en défense centrale… les solutions semblent restreintes pour le coach néerlandais.

La charnière Van Dijk-Konaté va devoir tenir sa petite soixantaine de matchs.

