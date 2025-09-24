Probable fin de saison pour Giovanni Leoni à Liverpool

Un petit tour et puis s’en va à l’infirmerie.

Alors qu’il jouait son premier match avec Liverpool ce mardi soir face à Southampton en League Cup (2-1), Giovani Leoni est sorti sur blessure à la 81e minute de jeu. Et les premiers résultats ne sont pas bons… Selon Fabrizio Romano, le jeune défenseur italien, recruté 30 millions d’euros cet été par les Reds chez la Sampdoria, souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il pourrait rater l’ensemble de la saison, lui qui vient de commencer son aventure en Angleterre.

🚨⚠️ Liverpool centre back Giovanni Leoni has torn his ACL and will be out for several months. After excellent debut in League Cup last night with also Arne Slot very happy, an unlucky injury for Leoni who will try to be back before the end of the season. pic.twitter.com/TWFvj5jKfY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 24, 2025

Une défense centrale limitée

À la suite de cette blessure, Liverpool se retrouve dans une situation compliquée, avec seulement trois défenseurs centraux disponibles : Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté et Joe Gomez. Après le départ de Jarell Quansah et l’échec de la venue de Marc Guéhi cet été, Arne Slot va devoir gérer son effectif de manière ingénieuse.

Rappeler un joueur prêté, faire monter un jeune, descendre un milieu de terrain en défense centrale… les solutions semblent restreintes pour le coach néerlandais.

La charnière Van Dijk-Konaté va devoir tenir sa petite soixantaine de matchs.

