Liverpool prêt à lâcher 30 millions d'euros pour s'offrir un jeune défenseur italien

Il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Liverpool sur ce mercato : c’est de voir les choses en grand.

Après Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké et Milos Kerkez, les Reds s’apprêtent à accueillir une nouvelle recrue pour pallier le départ de Jarell Quansah et compléter leur mercato XXL. Selon les informations de The Athletic, Giovanni Leoni, défenseur central de Parme, serait en passe d’être signé par Liverpool pour un transfert estimé à 30 millions d’euros. Une belle plus-value pour le club parmesan, qui avait acheté le jeune Italien contre un peu moins de 5 millions d’euros l’été dernier.

Bientôt un mercato record

Révélé en début d’année 2025, l’Italien de 18 ans deviendrait la quatrième vente la plus chère de l’histoire de Parme, derrière des noms tels que Lilian Thuram (36 millions), Gianluigi Buffon (53 millions) ou Hernán Crespo (57 millions).

De bon augure pour la suite ? Avec son arrivée à Anfield, le montant total dépensé par les Reds lors de ce mercato s’élèverait à pas moins de 323 millions d’euros. Le mercato de Liverpool s’approche petit à petit du record établi par Chelsea en 2023 avec 464 millions d’euros dépensés.

Et pourquoi pas un petit Alexander Isak pour aller chercher le record ?

