Liverpool officialise sa nouvelle recrue

Le rouge lui va vraiment bien.

Latéral gauche, piston gauche, ailier gauche… Milos Kerkez sait remplir ces trois fonctions en une seule rencontre. Une saison de très haut niveau chez un Bournemouth fort séduisant, et le voilà dans l’une des meilleures équipes du monde, à Liverpool. Cela faisait déjà plusieurs semaines que le Cherry était annoncé chez les Reds. Il s’engage pour cinq ans, dans le cadre d’un transfert estimé à environ 46 millions d’euros.

Frimpong, Kerkez, Wirtz… À qui le tour ?

« Je pense que tout le monde rêve de remporter des trophées, de gagner le championnat, la Ligue des champions, et ce club est fait pour ça. C’est mon rêve et je vais tout donner pour y parvenir », s’enthousiasme le latéral de 21 ans. Il retrouvera notamment son ami de sélection avec la Hongrie, Dominik Szoboszlai.

Après Florian Wirtz et Jeremie Frimpong, Liverpool poursuit son mercato XXL. Ne reste plus qu’à vendre Darwin Núñez et acheter un nouveau numéro 9 pour permettre aux Reds de clore un mercato où ils ont déjà dépensé plus de 200 millions d’euros. Alexander Isak et Malick Fofana seraient tous les deux sur la short list des Anglais.

La bataille s’annonce déjà épique avec Manchester City.

