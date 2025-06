Milos Kerkez en route vers Liverpool

Les travaux d’été concerneront les couloirs à Liverpool.

Après le départ de Trent Alexander-Arnold et le déclin d’Andrew Robertson qui risque de perdre sa place de titulaire la saison prochaine, les Reds sont dans l’obligation de revoir leurs latéraux. Ainsi, c’est Milos Kerkez qui est annoncé du côté d’Anfield par The Athletic. Une offre de 46 millions d’euros serait sur la table pour l’arrière hongrois de Bournemouth, qui devrait être rapidement officialisé, et ce, jusqu’en 2030.

À quand Florian Wirtz ?

Liverpool réalise un très gros mercato depuis plusieurs semaines. Jeremie Frimpong est déjà arrivé, et Florian Wirtz ne devrait plus trop tarder. Après avoir été annoncé depuis près d’un mois, l’Allemand a passé sa visite médicale ce mercredi. Le nom d’Alexander Isak a également tourné pour remplacer le très décevant Darwin Núñez, mais rien de concret actuellement. Avec une défense Frimpong-Konaté-Van Dijk-Kerkez, les Reds présentent un back four au moins aussi prometteur que ne l’était le Fab Four.

Attention tout de même à ne pas en faire des kez.

