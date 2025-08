Wirtz évoque le prix de son transfert

Spoiler : c’est le cadet de ses soucis.

Recruté par Liverpool pour une somme astronomique comprise entre 135 et 150 millions d’euros bonus cet été, Florian Wirtz a pris la parole pour la première fois sur le prix de son transfert en zone mixte après la double confrontation amicale face à l’Athletic Bilbao (4-1 puis 3-2) : « Je veux juste jouer au football. Combien d’argent les clubs se paient entre eux, ça n’a pas d’importance, a soufflé l’international allemand. J’ai rejoint le club parce que je pense que je peux m’intégrer dans cette équipe et je prends du plaisir à être avec mes coéquipiers. Je suis un joueur qui a besoin de liberté sur le terrain, et c’est le cas ici. »

« Ça va me rendre meilleur »

Recrue la plus chère de l’histoire des Reds mais aussi de la Premier League, le milieu offensif de 22 ans semble plutôt bien s’adapter dans l’équipe d’Arne Slot, qui vient de remporter son 20ᵉ championnat d’Angleterre. Pour preuve, il n’a mis que deux matchs amicaux avant de marquer son premier but, face au Yokohama Marino (3-1). L’homme, qui compte déjà 31 capes avec l’Allemagne, et évolue pour la première fois hors de ses terres, semble excité de découvrir les joies de la PL : « J’ai vraiment hâte de jouer et d’expérimenter des choses différentes qu’en Allemagne. Je pense que je peux apprendre de ça et que ça va me rendre meilleur, a déclaré l’ancien maître à jouer de Leverkusen. Le gros challenge est de gagner à nouveau le titre et c’est le plus difficile. Je vais juste essayer de créer des occasions et travailler dur sans le ballon, courir beaucoup, pour aider à rendre l’équipe meilleure. »

