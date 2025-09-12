S’abonner au mag
Un grand-père italien rêve de jouer un match pour ses 83 ans

La réincarnation de Robert Marchand.

Gardien de but en Serie A, B et C entre 1966 et 1985, Lamberto Boranga est de retour sur les terrains ! En octobre prochain, il disputera un match pour fêter ses 83 ans avec l’USD Trevana, le club de sa jeunesse situé à Trevi, une petite bourgade d’Italie de la région de Pérouse, et évoluant aujourd’hui en septième division. Quarante ans après la fin de sa carrière, l’ancien portier de Parme espère ne pas subir de problèmes de santé avant de refouler la pelouse.

« De l’activité physique, y compris le sexe »

Ces dernières années, Boranga a souffert au ménisque et a eu besoin de réhabituer son corps aux prises d’appuis nécessaires au poste de gardien de but. « Jusqu’à 70 ans, j’étais un lion, puis j’ai eu ces problèmes qui m’ont un peu affecté. Selon moi, le chiffre de l’âge ne compte pas. Ce qui compte, c’est l’âge biologique, et de ce point de vue, j’ai entre 58 et 62 ans. Dans mes meilleurs jours, même 50 ans », a-t-il déclaré au Quotidiano Nazionale en août dernier.

Visiblement dans la fleur de l’âge, l’octogénaire compte bien poser ses pattes sur le rectangle vert en pleine forme« Je me prépare avec Marco Bonaiuti, l’entraîneur qui a suivi Handanovič à l’Inter. J’ai de bonnes sensations, mais je ne sais pas si je pourrai jouer l’intégralité du match. » Pour disputer les 90 minutes de la rencontre, Boranga a stoppé sa consommation d’alcool et de tabac« Très peu de viande aussi. Seulement du lait de soja et de l’activité physique, y compris le sexe. Un petit-déjeuner copieux et équilibré, une barre énergétique au chocolat à manger et un dîner léger. »

Qu’en pense Tibo Inshape ?

Liverpool prêt à lâcher 30 millions d'euros pour s'offrir un jeune défenseur italien

