S’abonner au mag
  • Serie A
  • J11
  • Parme-Milan (2-2)

Milan gâche une avance de deux buts à Parme

QB
Milan rate le coche

Parme 2-2 Milan

Buts : Bernabé (45e+1), Del Prato (62e) pour Parme // Saelemaekers (12e), Leão (25e S.P.) pour Milan

Gaspiller autant, c’est moche.

Milan a raté l’occasion de prendre la tête de la Serie A, en lâchant deux points sur la pelouse de Parme (2-2). Les Rossoneri avaient réalisé l’entame parfaite avec le but d’Alexis Saelemaekers, servi par Christopher Nkunku (0-1, 12e). Le Belge a ensuite provoqué un penalty, transformé par Rafael Leão (0-2, 25e). De quoi filer tout droit vers la victoire ?

Le cadeau de Del Prato

Adrian Bernabé avait d’autres projets, et a rallumé la flamme d’une succulente frappe enroulée en pleine lucarne (1-2, 45e+1). Après une tête de Mateo Pellegrino sur le poteau, Enrico Del Prato a concrétisé les efforts de son équipe (2-2, 62e). Les deux camps ont enfin eu l’occasion de l’emporter, mais ils devront partager la mise. Parme, premier non-relégable, ne crachera pas dessus. Milan, en revanche, avance au ralenti avec quatre nuls en six matchs.

Au fait, le derby est dans quinze jours.

Sergio Conceição, vénère de la guerre

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Dans quel camp êtes-vous ?

Orelsan
Mbappé
Fin Dans 2j
134
103
30
Revivez Marseille-Brest (3-0)
Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Revivez Marseille-Brest (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!