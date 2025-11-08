Milan rate le coche

Parme 2-2 Milan

Buts : Bernabé (45e+1), Del Prato (62e) pour Parme // Saelemaekers (12e), Leão (25e S.P.) pour Milan

Gaspiller autant, c’est moche.

Milan a raté l’occasion de prendre la tête de la Serie A, en lâchant deux points sur la pelouse de Parme (2-2). Les Rossoneri avaient réalisé l’entame parfaite avec le but d’Alexis Saelemaekers, servi par Christopher Nkunku (0-1, 12e). Le Belge a ensuite provoqué un penalty, transformé par Rafael Leão (0-2, 25e). De quoi filer tout droit vers la victoire ?

Le cadeau de Del Prato

Adrian Bernabé avait d’autres projets, et a rallumé la flamme d’une succulente frappe enroulée en pleine lucarne (1-2, 45e+1). Après une tête de Mateo Pellegrino sur le poteau, Enrico Del Prato a concrétisé les efforts de son équipe (2-2, 62e). Les deux camps ont enfin eu l’occasion de l’emporter, mais ils devront partager la mise. Parme, premier non-relégable, ne crachera pas dessus. Milan, en revanche, avance au ralenti avec quatre nuls en six matchs.

Au fait, le derby est dans quinze jours.

