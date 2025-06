Al-Aïn s’offre le duel des éliminés face au Wydad

Wydad 1-2 Al-Aïn

Buts : Mailula (4e) pour le Wydad // Laba (45e+1 SP) et Romero (50e) pour Al-Aïn

Pour l’honneur.

Dans une rencontre entre deux équipes éliminées, ce sont les Émiratis d’Al-Aïn qui se sont imposés en renversant le Wydad Casablanca, qui quitte donc la compétition sur un zéro pointé (1-2). Le club marocain avait pourtant parfaitement lancé son match avec une belle ouverture du score signée Cassius Mailula d’une frappe au premier poteau (1-0, 4e).

Une joie finalement de courte durée. Une quarantaine de minutes tout au plus, Al-Aïn obtenant un penalty juste avant la pause, pour revenir pour l’intermédiaire de son avant-centre Kodjo Laba (1-1, 45e+1). Un but puis deux pour les Émiratis, qui prennent les devants au retour des vestiaires. Après une glissade au moment de frapper, le même Laba sert finalement Kaku Romero en retrait, lequel ne se fait pas prier pour envoyer un enroulé téléguidé en pleine lucarne (1-2, 50e). Grâce à cette victoire, Al-Aïn quitte le tournoi avec le sourire et la troisième place de cette poule G, tandis que le Wydad concède une troisième défaite.

L’important, c’était de participer.

