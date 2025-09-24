Pas de lourde sanction pour Roberto De Zerbi après OM-PSG

Plus de peur que de mal.

Exclu dans les derniers instants d’un Classique survolté entre l’OM et le PSG (1-0), Roberto De Zerbi a assisté à la fin de rencontre depuis les tribunes. Enfin, l’Italien n’était pas monté bien haut, se cachant juste derrière le banc de touche de son équipe, puis se retrouvant dès le coup de sifflet final sur la pelouse du Vélodrome.

Suspendu contre Strasbourg

Vendredi soir, il sera bien campé dans les gradins de la Meinau, car la commission de discipline de la LFP a annoncé une suspension d’un match ferme, assorti d’un autre avec sursis, à son encontre.

L’entraîneur olympien s’était montré furieux après un duel entre Achraf Hakimi et Pierre-Emerick Aubameyang. D’abord sanctionné d’un carton jaune, il n’avait pas retrouvé son calme et avait écopé d’un carton rouge de la part de Jérôme Brisard.

Pendant ce temps, Paulo Fonseca ronge toujours son frein.

