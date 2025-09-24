Un incident diplomatique.

Lors de la quatrième journée de Ligue 1, les supporters du RC Lens qui se sont rendus à Paris pour assister à la rencontre au Parc des Princes ont eu le droit à la double peine : défaite de leurs protégés (2-0) et un traitement de faveur particulièrement corsé de la part des forces de l’ordre. L’événement n’a pas été digéré et les lacrymos semblent encore piquer les yeux, puisque Sylvain Robert, maire de Lens, a adressé un courrier à Claire Hédon, présidente des Défenseurs des droits, pour évoquer ces agissements.

Des familles « choquées »

D’après La Voix du Nord, l’élu indique, dans cette lettre, qu’il espère « que les responsabilités d’un tel traitement puissent être établies et que ces pratiques inhumaines ne se reproduisent plus ». Les supporters des Sang et Or ont notamment été « nassés, gazés et matraqués » par les CRS, d’après le témoignage d’un Lensois à So Foot. Ils n’avaient également pas pu se rendre aux toilettes avant un retour dans le Pas-de-Calais sous escorte et sans aucun arrêt.

« Ces mesures disproportionnées indignes ont engendré, à juste titre, un climat de tension et d’incompréhension », ajoute Sylvain Robert. Le maire assure que plusieurs familles sont ressorties « choquées » de cette journée, alors même qu’elles « n’ont pu assister qu’à la première partie du match puisque la préfecture a décidé de vider le parcage à la mi-temps ».

Bruno Retailleau aurait bien une solution : la dissolution des groupes ultras.

