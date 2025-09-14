PSG-Lens : les supporters des Sang et Or dénoncent de la maltraitance

Certains n’ont pas passé un bon dimanche.

À l’occasion du match opposant le Paris Saint-Germain à Lens et comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, des supporters visiteurs se sont plaints du comportement des autorités. Le groupe des Red Tigers 1994 a résumé leurs témoignages sur X, dans un communiqué de presse où il raconte de potentiels incidents. Ainsi, les fans des Sang et or auraient été parqués dans les bus avant le coup d’envoi et auraient subi un excès de zèle de la part de la sécurité (comme des fouilles individuelles, par exemple, ou l’interdiction de se rendre aux toilettes).

La Brav-M et des CRS seraient même intervenus, accentuant la tension et du gaz lacrymogène ayant notamment été lancé. Raisons pour lesquelles le parcage lensois s’est vidé avant la fin de la défaite du RCL, en soutien des supporters visiblement secoués. « J’avais l’impression d’être un détenu. On avait plusieurs femmes dans le bus, aucun policier n’a voulu entendre quoi que ce soit pour qu’elles puissent aller aux toilettes, c’est une honte », a décrit un fan au micro de RMC Sport. « C’était déjà dingue de voir une escorte aussi forte à Senlis, c’était comme dans une manif’ du 1er mai », a renchéri un autre.

Pas terrible, comme fin de week-end…

